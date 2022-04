La WTCR Race of Italy va raviver des souvenirs sur le circuit de Vallelunga, qui fut le théâtre de belles batailles en supertourisme par le passé.

L'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi a été ajouté au calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour 2022. La série utilisera le tracé "International historique" du site, qui a été le théâtre de nombreuses compétitions épiques de voitures de tourisme dans les années 1990 et, plus récemment, de la PURE ETCR et de la section Touring Car Cup des FIA Motorsport Games.



"Vallelunga est l'histoire des courses de voitures de tourisme", a déclaré Alfredo Scala, directeur général de l'ACI Vallelunga. "Grâce au partenariat avec la Regione Lazio et l'Automobile Club Italia du 22 au 24 juillet, nous pourrons accueillir des milliers de fans de sport automobile à Vallelunga avec l'ETCR sur le tracé emblématique de 3,2 kilomètres avec le célèbre virage Trincea. Nous sommes impatients d'entrer en piste".



Vallelunga a été le cadre des premiers Jeux du sport automobile de la FIA en 2019, qui comprenaient le Touring Car Cup composée de deux courses pour les voitures TCR. Le site, proche de Rome, a également accueilli l'événement inaugural PURE ETCR en juin dernier, qui est devenu la Coupe du monde FIA ETCR - eTouring Car pour 2022.



L'ETCR et le WTCR seront les têtes d'affiche du week-end de Vallelunga.

