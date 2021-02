"C'est une petite voiture de course géniale, c'est le modèle de course d'entrée de gamme d'Audi mais elle vaut vraiment les plus grands modèles", a déclaré le Belge. "Les ingénieurs ont également écouté les souhaits des clients et tout va dans le sens de l'amélioration pour les pilotes et les équipes."



"Aujourd'hui, un très bon outil est celui qui nous permet de faire des changements de réglages très rapidement. Et, ce qui est très important aussi, Audi fixe des normes de sécurité très élevées. Chaque pilote qui la pilotera se sentira plus connecté".