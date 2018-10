Verdict du pilote WTCR Rob Huff sur Wuhan : « C’est intéressant, et piégeux »

Wuhan est une nouveauté pour les habitués du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO - à une exception près : Rob Huff. Le Britannique, pensionnaire du Sébastien Loeb Racing sur une Volkswagen Golf GTI en WTCR OSCARO, était en piste lorsque la ville a organisé son premier meeting en 2017. Il dévoile ce qui attends les pilotes ce week-end.

Alors, quelle est la piste de Wuhan?

«L’année dernière, j’ai été agréablement surpris, car on ne sait jamais, avec les circuits de rue, ce qui va vous être présenté. C’est un petit circuit urbain très intéressant, très rapide et assez court. Comme dans tout circuit urbain, il n’ya pas d'échappatoire. Il y a pas mal de changements de revêtement, certains sont nouveaux, et certains sont beaucoup plus anciens et plus abrasif. Il y a beaucoup de bosses et beaucoup d'ondulations, mais avec les virages à haute vitesse typiques que l'on retrouve sur un circuit urbain. "



En termes de course, à quoi peuvent s'attendre les fans?

«L’année dernière, j’avais démarré la course en grille inversée à la huitième place et suis remonté pour finir deuxième derrière mon coéquipier de Volkswagen, ce qui montre qu’il existe un potentiel de dépassement. Mais comme pour toutes les courses en ville, cela reste assez difficile. Les courses WTCR devraient être très excitantes et constituer un nouveau défi pour le peloton, car la piste est très différente des circuits en ville que nous avons connu jusqu’à présent, comme à Marrakech et Vila Real. ”



Pouvez-vous partager certains de vos souvenirs de votre première visite à Wuhan?

«Wuhan est une ville assez unique par rapport à certains autres endroits du calendrier WTCR. C’est une ville chinoise très traditionnelle, et maintenant avec un super petit circuit urbain au milieu. L'épreuve de l'an passée était la première jamais disputée ici lorsque nous sommes arrivés avec Volkswagen en Championnat de Chine des voitures de tourisme, et nous avons reçu un accueil très accueillant de la part des gens d'ici. Je sais que nous aurons le même accueil lorsque nous arriveront là-bas pour le WTCR. »

