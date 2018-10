Vernay arrive en champion au Japon pour le WTCR

Jean-Karl Vernay va disputer la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, cette semaine, auréolé d'un titre de champion du TCR Benelux obtenu hier (dimanche) sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Même si Vernay était en lice pour coiffer la couronne du TCR Europe avec son Audi RS 3 LMS, les résultats ne sont pas allés dans ce sens et l'ont contraint à se contenter de la place de dauphin dans ce championnat. Cependant, ses performances durant la saison lui ont valu le titre en TCR Benelux, le Leopard Lukoil Team aligné par WRT, qu'il représente, décrochant le trophée des équipes.

“C'est toujours décevant de perdre un championnat, bien sûr, surtout quand on est encore en mesure de le gagner à une course de la fin. Mais en me retournant sur cette saison de TCR Europe, je pense qu'on peut être fiers de notre deuxième place. On a fait deux très belles courses à Barcelone et on a réussi à décrocher les titres équipes et pilotes en TCR Benelux, ce qui est génial pour l'équipe mais aussi pour Leopard et Lukoil. C'est une façon géniale de les remercier pour leur soutien depuis le début de saison.”

Vernay arrivera à Suzuka fermement en lice pour remporter le tout premier WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Suite à sa troisième victoire de la saison sur la WTCR Race of China-Wuhan, le Français n'est qu'à 36 points du leader provisoire, Gabriele Tarquini.

Photo : TCR-series.com

