Vernay espère rebondir grâce à la légèreté en WTCR

Jean-Karl Vernay espère que la légèreté va lui permettre de redresser la barre lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO fera étape à Macao la semaine prochaine.

Vernay est armé d'une Audi RS 3 LMS, dont tous les exemplaires sont équipés d'un lest plus bas que jamais, avec dix kilos seulement.



“Je pense que nous allons avoir une très bonne voiture, pas lourde, ce qui fait généralement une grande différence,” déclare Vernay, qui est en quête de sa première victoire de l'année en WTCR / OSCARO. “L'an dernier, nous avons fait de très bonnes qualifications et avons gagné une course. Je veux faire pareil cette année, c'est le principal objectif à la fin de la saison.”



“Je me sens confiant et je suis confiant quant au fait que mon écurie va me donner la meilleure Audi RS 3 LMS possible, mais il faut voir ce que font les autres, même si les longues lignes droites sont bonnes pour notre voiture car nous n'avons pas trop de traînée. Tout ce que je peux faire, c'est piloter à 100%.”



La liste complète des lests pour la WTCR Race of Macau est disponibleici.

