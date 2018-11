Vernay est le roi des rues en WTCR en 2018

Jean-Karl Vernay a peut-être raté son objectif de terminer troisième du classement final du championnat du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, mais en termes de victoires lors de courses en ville, le pilote français n'a pas eu d'égal en 2018.

Déjà vainqueur à Marrakech et à Wuhan, Vernay a signé le hat-trick en courses en ville avec sa victoire lors de la course 1 à Macao le week-end dernier.



Membre du Audi Sport Leopard Lukoil Team, Vernay avait déclaré son affection pour les courses en ville avant de se rendre à Macao, et il l'a confirmé avec une nouvelle victoire sur le Circuito da Guia.



«Avec notre vitesse de pointe, nous savions que nous serions en mesure de doubler et c'est ce qui s'est passé", a déclaré le pilote français Audi RS 3 LMS. «J'ai juste essayé de rester devant et de ne pas faire d'erreur, d'être vraiment concentré et de sortir correctement dans les deux derniers virages.



«Finir troisième au classement final aurait été une si belle récompense pour les gars de l’équipe et pour les partenaires qui ont rendu cette première saison possible. Je suis quand même heureux d'être le meilleur des voitures du groupe VW, mais nous savons que ce n'était pas notre objectif. À présent, l'objectif est tourné vers 2019. "



Vainqueurs des courses en ville du WTCR 2018

Jean-Karl Vernay: 3 victoires

Gabriele Tarquini: 2 victoires

Mehdi Bennani, Thed Björk, Esteban Guerrieri, Mato Homola, Yvan Muller, Gordon Shedden et Frédéric Vervisch: 1 victoire

