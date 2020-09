Vernay a signé un chrono de 1m36.771s au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alignée par le Team Mulsanne, et équipée par Goodyear, un temps qui a été égalé par son rival du Trophée WTCR, Nathanaël Berthon, dans les derniers instants de l'après-midi.



Vernay n'a parcouru qu'un nombre limité de kilomètres au volant de l'Alfa Romeo avant la WTCR Race of Belgium de ce week-end, mais sa performance sous le soleil de Zolder cet après-midi laisse présager une campagne prometteuse pour le Français et son équipe italienne, même si toutes les équipes se sont concentrées aujourd'hui sur la mise au point des réglages de la voiture en vue de l'ouverture de la saison.



"Nous avons terminé la première journée et nous ne pouvons pas dire que c'était mauvais car nous sommes premiers ce soir", a déclaré Vernay. "C'est juste un test, pas un vrai week-end de course, je pense que les autres ne montrent pas tout leur potentiel. Mais nous sommes heureux de ce que nous avons fait, nous avons quelques améliorations à faire sur la voiture, mais je pense que nous avons trouvé de bonnes choses. Nous devons continuer à travailler demain matin sur le plan pour que les essais libres 1 et 2 soient productifs. Nous avons fait du bon travail, c'est bien d'être devant pour la confiance, c'est donc un bon point de départ".



Pour Berthon, en attendant, ses efforts pour se placer - à égalité - en tête de la séance semblent déjà justifier sa décision de revenir en WTCR en 2020 avec le Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Néstor Girolami s'est montré le troisième plus rapide cet après-midi pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, suivi de près par ses collègues Tiago Monteiro, Attila Tassi et Esteban Guerrieri.



Yann Ehrlacher de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co se classe septième, suivi de Tom Coronel et du roi du WTCR Norbert Michelisz, neuvième pour l'équipe Hyundai N LUKOIL Squadra Corse du BRC.



Le pilote du RACB National Team, Gilles Magnus, a complété le top 10 en tant que principal candidat au Rookie Award de la FIA. Gabriele Tarquini, Nicky Catsburg, Yvan Muller, Thed Björk et Santiago Urrutia ont complété le top 15.



Urrutia, qui a effectué ses débuts en WTCR ce week-end, a été le plus rapide à la fin de la séance du matin avec un tour en 1m37.063s.



Luca Filippi, sur son Alfa Mulsanne, puis le pilote sur Renault du Vukovic Motorsport, Dylan O'Keeffe, et Luca Engstler ont été suivis par Mikel Azcona sur la toute nouvelle CUPRA Leon Competición. Jack Young et Gábor Kismarty-Lechner viennent ensuite, mais Bence Boldizs ne s'est pas aventuré sur la piste.



Les pilotes du WTCR seront de retour en action pour la première séance d'essais libres à 17h00 CET demain (vendredi). Cliquezicipour le live timing.