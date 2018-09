Jean-Karl Vernay pense qu'il peut encore remporter le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented par OSCARO.

Avec quatre meetings et 12 courses à disputer, le pilote du Audi Sport Leopard Lukoil Team est fermement en lice pour le titre, avec 36 points de retard sur Gabriele Tarquini au classement général.



Avant la reprise de la compétition à l'occasion de la WTCR Race of China-Ningbo du 28 au 30 septembre, Vernay n’abandonne pas ses espoirs de titre, malgré le fait qu’il ait marqué deux fois sur trois lors de la dernière épreuve en Slovaquie.



"C’est dommage que nous n’ayons pas marqué de points lors des deux dernières manches", a déclaré le Français. "Nous étions très performants, mais nous avons eu un problème de freins, puis j'ai été touché. Sinon, je pense que nous aurions pu signer un nouveau podium et engranger plus de points, mais cela fait partie de la course."



"Je crois [que je peux gagner le titre]. J'ai 36 points de retard, ce qui correspond à peu près à une victoire. Bien sûr, je ne connais pas Ningbo et je ne connais pas Wuhan, mais je suis plus ou moins le seul pilote Audi capable de se battre pour le titre, alors je vais certainement avoir le soutien de mon équipe et ça va certainement être le important."



Vernay, deux fois vainqueur en WTCR OSCARO, a poursuivi: "Je suis vraiment content de la saison jusqu’à présent et très fier de la performance de l’équipe et du travail de tout le monde. Nous manquons juste un peu d’expérience avec les pneus et nous avons besoin de plus d’adhérence à l’avant [parce que nous avons beaucoup de dégradation des pneus. Nous travaillons [sur le fait de développer la voiture]. Nous continuons à apprendre [mais] je suis vraiment fier d’Audi et de WRT. Il n'y a pas de pression, il suffit d'attaquer et de voir."

The post Vernay : je peux gagner le titre en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.