Vernay joue la carte de l’international avec le design de son numéro de WTCR

Le design de numéro de course de Jean-Karl Vernay en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO représentera trois pays chers à son coeur.

Incorporant les couleurs de la France, du Japon et du Luxembourg, Vernay a expliqué les raisons de sa création en vue de sa prochaine campagne en WTCR / OSCARO avec le Leopard Racing Team Audi Sport.



"J'ai mis le drapeau japonais parce que je suis tombé amoureux du Japon quand j'étais jeune", explique le Français. "J'aime vraiment ça, la culture, le pays, les gens et j'ai un tas d'amis qui courent là-bas. J'ai le drapeau français parce que je suis très fier d'être français et fier de mon pays. J'ai ensuite le drapeau luxembourgeois parce que je vis au Luxembourg depuis de nombreuses années. Le mélange de ces couleurs est sympa."



Vernay continuera à courir avec le numéro 69 sur son Audi RS 3 LMS, qui est le numéro du Rhône, son département d'attache en France.



Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, invite les pilotes à soumettre leurs propres numéros pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront un certain nombre d'utilisations pour plaire aux fans, y compris des graphiques télévisés et du matériel d'affichage pour les séances de dédicaces.

