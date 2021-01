C'est le point de vue du pilote français Jean-Karl Vernay, qui a remporté le titre inaugural au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris équipée par Goodyear.



Introduit avec beaucoup de succès avant la saison 2020, le Trophée WTCR donne aux pilotes qui concourent sans le soutien financier d'un service de course client l'occasion de poursuivre leur part de gloire grâce à l'attribution de points distincts et d'un titre.



Bien que le WTCR - FIA World Touring Car Cup soit destinée aux équipes plutôt qu'aux constructeurs, certains pilotes bénéficient du soutien de marques automobiles. Ces ressources supplémentaires peuvent leur donner un avantage sur leurs rivaux moins bien financés tout au long de la saison, ce qui rend le trophée WTCR important pour encourager une plus grande participation et reconnaître les performances.



Vernay, qui a remporté le trophée WTCR au volant de l'équipe italienne Team Mulsanne, a déclaré : "C'était une expérience fantastique d'être dans une petite équipe avec beaucoup plus de responsabilités et j'ai vraiment aimé ça. Nous nous sommes bien débrouillés, nous sommes devenus de plus en plus rapides et nous nous sommes battus pour le podium général avec nos ressources limitées. C'était un bon défi pour moi et je l'ai pris très au sérieux, en déployant beaucoup d'efforts. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli. C'est une excellente plateforme pour se battre devant dans le WTCR".