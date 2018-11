Vernay motivé en vue de la finale du WTCR à Macao

Jean-Karl Vernay abordera la WTCR Race of Macau cette semaine alors qu'il est encore mathématiquement en lice pour le titre, et avec la volonté d'aller chercher la victoire sur le très exigeant Circuito da Guia.

Vernay a remporté la course de qualification du Grand Prix de Formule 3 à Macao en 2009, mais avait dû se contenter à l'époque de la seconde place derrière son coéquipier Edoardo Mortara dans la course principale.



Une victoire dans la Suncity Group Guia Race compensera celle qui lui avait échappée il y a près de 10 ans, et pourrait l’aider à aller chercher le titre à l'issue de la première saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO..



"Je suis encore plus motivé pour cela parce que je n'ai pas de titre FIA", a déclaré Vernay, partenaire de Gordon Shedden au sein du Audi Sport Leopard Lukoil Team. «J'étais deuxième de la Coupe du Monde à Macao en F3, mais beaucoup de prétendants peuvent gagner et vous devez être à votre meilleur pour avoir une chance. Ce sera très difficile et mon coéquipier est déjà un bon candidat. "

