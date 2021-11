Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) disposera finalement de 36 points d'avance au lieu de 35 avant la finale de la saison lors de la WTCR Race of Russia à la fin du mois, après une pénalité de cinq secondes infligée à Jean-Karl Vernay suite à un accrochage dans la course 1.

Vernay et Nathanaël Berthon sont entrés en contact lors de la première des deux courses de WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit international d'Adria. Après avoir franchi le drapeau à damier en neuvième position, la pénalité infligée par les commissaires après la course a fait chuter le Français, pensionnaire de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team à la 14e place au classement final.



Le remaniement des résultats signifie qu'Ehrlacher gagne un point en passant de la 11e à la 11e place dans le classement final de cette première manche, tandis que Vernay perd cinq points après en avoir initialement marqué sept, pour un total de deux points sur le week-end au volant de sa Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear. Il chute à la sixième place du classement provisoire et doit faire face à un déficit de 55 points par rapport au Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher avec 60 points en jeu sur l'Autodrom de Sotchi.



"Ce n'est pas le week-end que nous attendions ici", a déclaré Vernay, qui a abandonné dans la course 2 avec des dommages. "Maintenant, nous devons nous concentrer pour finir sur le podium ; nous ne sommes qu'à 19 points de la deuxième place, donc nous avons encore la possibilité de terminer [deuxième]."



