Vernay a a marqué des points à deux reprises lors de ses débuts avec l'équipe italienne lors de la WTCR Race of Belgium.



Il a mené son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris à la cinquième place dans la course 1 et à la septième place dans la course 2 sur le circuit de Zolder.



"Nous pouvons être heureux de notre week-end", a déclaré Vernay. "Nous avons marqué des points dans les deux courses et nous avons montré un bon rythme. Ce n'était pas suffisant pour gagner, mais ça viendra. Nous devons apprendre l'un de l'autre et apprendre la voiture. Je suis extrêmement heureux d'être avec l'équipe Mulsanne. C'est un bon départ".