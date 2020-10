Un podium qui fait suite à ceux signés la saison dernière, lors de laquelle l'équipe italienne avait fêté une victoire, une deuxième et deux troisièmes places en piste avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



"Nous pouvons être très heureux", a déclaré Vernay après son podium dans la Course 1. "Nous sommes partis en troisième position, nous n'avons pas perdu de places et nous sommes restés calmes. Nous sommes restés à l'écart des échauffourées dans les deux premiers tours et nous avons essayé d'éviter une collision, et nous avons fini sur le podium, je suis donc super content pour l'équipe, c'est un bel effort et c'est un bon podium".



L'équipe Mulsanne était de nouveau au complet lors de la WTCR Race of Slovakia, avec le retour de Luca Filippi en tant que wildcard. Cependant, l'Italien n'a pas pu prendre le départ de la course 2 en grille inversée en raison d'un problème d'embrayage.



"Ce week-end, nous avons prouvé à quel point nos voitures continuent d'être compétitives dans une compétition du plus haut niveau comme le WTCR de la FIA", a déclaré Michela Cerruti, responsable des opérations de Romeo Ferraris. "Les résultats obtenus sur la piste, tant en course qu'en qualification, sont une grande récompense pour tous nos efforts, et une preuve supplémentaire des capacités de nos mécaniciens, qui ont changé l'embrayage de la voiture de Luca en seulement 25 minutes. Je suis vraiment désolée pour lui, car il a peu d'expérience avec l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris et a perdu une précieuse occasion d'acquérir du roulage et de maximiser son potentiel".



Vernay a franchi la ligne d'arrivée dans la course 3 en deuxième position, mais il a ensuite été rétrogradé à la quatrième place après avoir reçu une pénalité de cinq secondes pour un contact avec Norbert Michelisz. Le Français a également perdu sa quatrième place dans la course 2 lorsqu'une pénalité de 10 secondes l'a fait chuter à la 14e place après une collision avec Yvan Muller.