Jean-Karl Vernay revient sur la scène d'une de ses plus grands chef-d'oeuvres de dépassement alors qu'il s'apprête à participer à la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife cette semaine.

Vernay s'est battu depuis la 15e place sur la grille de départ pour terminer à une belle quatrième position dans la course 3 sur le légendaire circuit la saison dernière.



De retour cette année dans une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, Vernay a hâte de parcourir les 25,378 km du circuit.



"Je ne connaissais pas le circuit avant de venir ici avec le WTCR et même si je suis résident du Luxembourg, qui n'est qu'à une heure de route, je n'avais pas tellement d'intérêt pour ce circuit. Mais quand vous venez ici pour la première fois, vous tombez immédiatement amoureux de l'endroit car il est tellement impressionnant. C'est complètement différent d'une piste normale et vous manquez de rythme au début parce que vous n'avez pas l'expérience nécessaire."



"L'année dernière, j'ai été malchanceux avec les avertissements du Code 60 lors des qualifications, cela a vraiment gâché mes courses. Mais j'ai terminé quatrième à partir de la 15e place sur la grille dans la course 3, donc au moins j'ai terminé le week-end sur une bonne note. Maintenant, j'ai hâte d'y retourner parce que vous avez tellement de plaisir et c'est super cool".