Les succès du département compétition de Hyundai Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup ont rendu la décision "facile" pour Jean-Karl Vernay de piloter une Hyundai Elantra N TCR dans la série.

Après deux saisons de compétition avec Audi en WTCR, Vernay a passé l'année 2020 au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne by Romeo Ferraris, où il a ajouté à son palmarès de nouvelles victoires en WTCR en terminant troisième au classement général. Il a également remporté le Trophée WTCR pour couronner une campagne de haute volée.



Pour 2021, le Français Vernay rejoint l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team pour laquelle il pilotera une toute nouvelle Elantra N TCR équipée de Goodyear.



"Lorsque l'occasion s'est présentée de piloter pour Hyundai Motorsport Customer Racing en WTCR, la décision a été facile à prendre", commente le tricolore. "Les modèles Hyundai sont parmi les plus rapides dans la catégorie TCR depuis de nombreuses saisons, et cela se voit par le nombre de victoires acquises par leurs écuries clientes dans la série."



"C'est une nouvelle voiture pour tout le monde. Être aussi impliqué dans le processus de développement a été incroyablement utile, à la fois pour obtenir une compréhension supplémentaire de la Hyundai Elantra N TCR avant les premières courses, mais aussi pour avoir une chance de travailler assez tôt avec Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team et leurs ingénieurs pour se préparer pleinement à l'année à venir."



La saison 2021 de WTCR devrait débuter sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin, tandis que Vernay pilotera également une Hyundai Veloster N ETCR en PURE ETCR, qui débutera à Vallelunga du 18 au 20 juin.

