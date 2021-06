Jean-Karl Vernay a conclu un excellent premier week-end au sein de sa nouvelle équipe en remportant le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Germany, après avoir gagné la Course 2 sur la Nordschleife du Nürburgring.

Le pilote de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team a précédé son équipier Luca Engstler, le duo signant un mémorable doublé pour la nouvelle Hyundai Elantra N TCR dont c’était le premier week-end de course en WTCR. Son meilleur tour en 8m53.608s lui a également permis de remporter le trophée du meilleur tour TAG Heuer.

“Ce matin, en Course 1, nous avions un peu de mal et nous avons découvert pourquoi, mais sur la Course 2, c’était parfait”, a déclaré Vernay. “Je voulais juste faire quelques changements sur les réglages ce matin et cela a vraiment fonctionné. La clé était de prendre un meilleur départ que Néstor [Girolami, parti en pole position] et c’est ce que nous avons fait. Après, j’étais vraiment dans l’ambiance des qualifications, j’ai essayé de pousser les deux premiers tours pour creuser un écart et la voiture se comportait de manière incroyable, je conduisais à 150%. Quand vous vous sentez bien, vous pouvez prendre des risques et cela vient naturellement.”

Cette victoire signifie que Vernay quitte le Nürburgring en tant que Goodyear #Followtheleader (leader du championnat), lui qui vise de remporter son premier titre WTCR. “Ce n’est que le début, mais c’est mon objectif”, a-t-il ajouté. “C’est pourquoi je ne peux pas vraiment montrer à quel point je suis heureux, car le chemin est encore long et l’objectif est de remporter le championnat. Mais je suis déjà heureux que nous soyons en tête.”

“Et puis, j’ai gagné mon premier prix pour avoir fait le meilleur tour, je suis assez heureux de gagner une montre au bout de cinq ans ! C’est génial, mais nous devons rester concentrés et si nous continuons à faire le travail que nous faisons en ce moment, tous ensemble, nous ne devrions pas être loin du premier rang.”

Dans la Course 1, Mikel Azcona a réalisé le meilleur tour pour Zengő Motorsport au volant de sa CUPRA Leon Competición, avec un chrono de 9m01.919s.

