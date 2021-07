Jean-Karl Vernay a endossé la veste bleue du Goodyear #FollowTheLeader pour la troisième fois de suite après avoir conservé la première place au championnat du WTCR - FIA World Touring Car Cup sous les couleurs du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

La quatrième place du Français dans la Course 2 de la WTCR Race of Spain hier lui a permis d'étendre son avance à huit points sur le nouveau deuxième, Yann Ehrlacher, vainqueur du titre la saison dernière.



"Je suis toujours en tête, ce qui est un excellent résultat", a déclaré Vernay, qui pilote une Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear dans le WTCR. "Après une course 1 sans histoire, j'ai pris un bon départ dans la course 2 et j'ai effectué un dépassement sur la piste pour consolider ma quatrième place. Il était difficile de tenter une manœuvre sur les voitures de devant car elles étaient légèrement plus rapides que nous. C'était un bon week-end au niveau des points, et c'est le plus important. Je pense que nous pouvons être satisfaits de la WTCR Race of Spain, alors concentrons-nous sur la prochaine manche."

