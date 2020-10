Le Français âgé de 32 ans est le troisième grand champion de voitures de tourisme à confirmer sa participation à la série PURE ETCR, après l'annonce en début d'année de la présence de Mattias Ekström et Jordi Gené dans l'équipe CUPRA Racing.



La signature de Vernay pour l'équipe italienne implique qu'il sera l'un des pilotes au volant de la génération de voitures de tourisme la plus rapide et la plus puissante jamais produite ; avec 500kW de puissance de pointe équivalent à 680 cv.



Sa voiture, l'Alfa Romeo Giulia ETCR entièrement électrique, a été développée dans les mêmes installations que la Giulietta Veloce TCR construite par Ferraris et que Vernay pilote en WTCR pour l'équipe Mulsanne.



La saison promotionnelle du championnat PURE ETCR débutera avec une grande présentation le 9 octobre dans le centre de Copenhague, au Danemark. Une épreuve suivra sur l'Adria International Raceway, avec le format "battle", la grille de départ et l'Energy Station, les 14 et 15 novembre.



Le premier championnat complet, avec trois voitures par constructeur qui s'affronteront au cours d'une saison sur plusieurs épreuves, aura lieu en 2021.



Vernay, qui s'est imposé en WTCR Trophy dans la course 2 lors de la WTCR Race of Germany le week-end dernier, a déclaré : "Je suis heureux d'avoir la possibilité de contribuer à un nouveau projet unique. Je tiens à remercier Romeo Ferraris, et en particulier Michela Cerruti et Mario Ferraris, qui ont cru en moi et m'ont reconfirmé leur confiance en me confiant une tâche importante et passionnante comme le développement d'une nouvelle voiture. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, mais ce sera la première fois que je le ferai pour une voiture électrique. C'est extrêmement attrayant et motivant, tout comme le nouveau concept innovant de la série PURE ETCR développée par Eurosport Events".



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur de PURE ETCR, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Karl Vernay au sein de PURE ETCR. C'est un pilote de voitures de tourisme confirmé et charismatique, et il a couru aux avant-postes dans toutes sortes de voitures différentes, des monoplaces à Indianapolis aux voitures GT au Mans. Il apporte au programme Romeo Ferraris Alfa Romeo une grande expérience et beaucoup d'ambition. Nous sommes impatients de voir la Giulia ETCR en action avec JK".



La campagne WTCR de Vernay ne sera pas affectée par son programme PURE ETCR et il sera de retour au service en WTCR en Slovaquie du 9 au 11 octobre au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de l'équipe Mulsanne de Romeo Ferraris.



