Vernay se prépare à la reprise du WTCR avec une course à Monza

Jean-Karl Vernay sera affûté lorsqu'il se rendra en Chine pour deux courses successives en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Vernay dispute la manche du TCR Europe à Monza ce week-end sur une Audi RS 3 LMS alignée par l'équipe WRT et soutenue par Leopard et Lukoil. Il s'agit de la même association qui l'a porté à la victoire en WTCR OSCARO.



"Bien sûr, cela fait plus de temps passé dans la voiture, et c'est positif", a commenté Vernay au sujet de sa campagne en TCR Europe.



Vernay est cinquième au classement du TCR Europe et s'est montré le plus rapide en Essais Libres sur le circuit théâtre du Grand Prix d'Italie hier.

