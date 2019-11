Jean-Karl Vernay évoque la pression qu'il a ressentie en chemin vers son premier podium en WTCR / OSCARO depuis sa deuxième place en Hongrie en avril dernier.

Vernay a mené sa Leopard Racing Team Audi Sport RS 3 LMS à la troisième place en Course 3 à la WTCR Race of Macau ce dimanche, mettant un terme à une frustrante période de vache maigre pour le Français et son écurie basée en Belgique.



“Je suis très fier de mes gars,” déclare Vernay, quadruple vainqueur en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “Nous avons eu des problèmes en Course 2 et je n'étais pas sûr que nous allions parvenir à les résoudre pour la Course 3 et à monter sur ce podium. C'est très particulier, ici. Avec la pression, en course, c'est difficile de ne commettre aucune erreur, de rester concentré devant et aussi de vérifier dans les rétroviseurs ce que font les autres. Je suis donc très, très content, et je remercie Audi Sport et mon sponsor, Leopard. Cela fait dix ans qu'ils me soutiennent, et là, j'ai le sourire. Voyons voir ce que nous pouvons faire pour la prochaine course [en Malaisie].”



Vernay est 10e du classement général sur la #RoadToMalaysia, à seulement 13 points de la cinquième place occupée par Yann Ehrlacher ; telle est la nature ultra serrée de la deuxième saison du WTCR / OSCARO.

The post Vernay “très content” de son retour sur le podium en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.