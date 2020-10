Le triple succès du Français au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, équipée par Goodyear, le place en tête du classement devant l'ancien leader Tom Coronel.



S'exprimant après la course 2, où il a terminé troisième au classement général, Vernay a déclaré "C'est un bon résultat pour nous, je suis super content de l'équilibre de la voiture. Ce n'était pas la meilleure piste pour l'Alfa Romeo ces deux dernières années et je pense que montrer la constance dont nous faisons preuve depuis le début de l'année est un très bon point et nous allons essayer de continuer de cette manière. Je suis très satisfait du travail de l'équipe".