Jean-Karl Vernay reprendra sa campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO après s'être imposé à Monza le week-end dernier non pas une, mais deux fois.

Vernay a remporté deux victoires lors des manches du TCR Europe sur le site du Grand Prix d’Italie après une performance dominante au volant de son Audi RS 3 LMS du Léopard Lukoil Team, marqué également par deux pole positions pour le pilote français. Il est maintenant fermement dans la course au titre avant le dernier meeting de la saison.



"C'était vraiment un week-end parfait",a déclaré Vernay."C'est ce que nous voulions, nous relancer dans la course au titre, et ce que nous recherchions : une bonne qualification et une double victoire. Nous savions que la voiture allait être compétitive, et l'équipe a fait un travail parfait: nous irons à Barcelone pour la bataille finale, ça va être très dur et nous allons porter le lest de compensation, mais nous allons tout donner.



La prochaine course pour Vernay est la course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre. Il est actuellement cinquième au classement après avoir remporté des victoires au Maroc et aux Pays-Bas.

The post Vernay victorieux à Monza : un double succès qui booste l’as du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.