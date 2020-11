Le pilote français s'est assuré du titre pour les pilotes participant au WTCR - FIA World Touring Car Cup sans le soutien des constructeurs automobiles lors de la deuxième course du week-end sur le MotorLand Aragón, qu'il a conclu avec une septième victoire dans la catégorie cette saison et une avance de 20 points sur Gilles Magnus. Nathanaël Berthon s'est classé troisième, à sept points de Magnus, son coéquipier au sein de l'équipe Comtoyou. Vernay a également pu célébrer sa troisième place au classement général, derrière ses compatriotes Yann Ehrlacher et Yvan Muller.



Le succès de Vernay complète une période folle de 81 jours seulement, depuis l'annonce de son accord avec le Team Mulsanne pour piloter une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Après son succès en Aragon, le jeune homme de 33 ans n'a pas tardé à faire l'éloge de son équipe italienne.



"Un grand merci à mon équipe, je pense que personne n'aurait cru ce que nous avons fait cette année", a déclaré Vernay, qui a également remporté une victoire incontestable lors de la WTCR Race of Spain au début du mois. "Je n'ai jamais été aussi déterminé et j'ai beaucoup grandi. Pour moi, c'était une expérience fantastique d'être dans une petite équipe avec beaucoup plus de responsabilités et j'ai vraiment aimé ça. Grâce à Romeo Ferraris, nous avons fait du bon travail et vous êtes une très bonne équipe, soyez-en sûrs".



L'accord de Vernay pour courir en WTCR avec l'équipe Mulsanne est arrivé si tard qu'il n'a réussi à tester son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR équipée de Goodyear par Romeo Ferraris qu'une seule fois avant le début de la saison 2020 au Circuit Zolder à la mi-septembre.



"J'ai testé la voiture une fois avant le championnat et la voiture était bonne, donc avec mon expérience, j'ai maintenant, même si je ne suis pas un spécialiste des voitures de tourisme, si je donne plus de confiance à l'équipe, j'étais sûr que nous serions en mesure de faire du bon travail. Avec cette confiance et le fait que j'ai fait du bon travail en préparant la voiture avec les gars, c'était tout ce dont nous avions besoin. Il y a beaucoup de gens formidables [dans l'équipe].



"Honnêtement, je ne pensais pas que nous allions pouvoir nous battre pour le podium, mais nous sommes de plus en plus rapides et c'est bien mérité pour tous ces gars. La troisième place est ma meilleure position dans le championnat et j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même et c'est aussi important.



"Les gens ont été assez surpris du travail que nous avons accompli grâce à nos ressources. Mais cela a été un bon défi pour moi et je l'ai pris très au sérieux, en déployant tant d'efforts. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli".



*Sous réserve de la publication des résultats finaux



