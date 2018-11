La Volkswagen Golf GTI TCR de Rob Huff affichera un nouveau look alors qu'il cherchera à améliorer son record de victoires à 10 à Macao cette semaine.

Le Britannique, pensionnaire du Sébastien Loeb Racing, arborera les couleurs vertes de Tianshi Industrial pour les dernières manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



«Ma nouvelle Golf a aussi l’air fantastique», a déclaré Huff. «C’est formidable d’avoir à bord un partenaire comme Tianshi Industrial, et nous nous rendons à Macao avec une voiture qui correspond à tout le faste que ce lieu magnifique inspire pour cette finale de saison."



Huff n’est pas en lice pour le titre en WTCR OSCARO, il pourra donc se concentrer pleinement sur la victoire, pour tenter d'augmenter son nombre de victoires à Macao.



«Nous allons à Macao avec un objectif, terminer l’année sur une belle note. Ma première année avec le Sébastien Loeb Racing a été fantastique, mais à certains égards, elle n’était pas celle à laquelle nous nous attendions. C'est pourquoi il sera bon d'offrir aux gars de l'équipe le résultat qu'ils méritent dans les rues de Macao, et de voir si nous pouvons établir de nouveaux records."



«Avec trois courses, cela nous donne trois belles tentatives. Revenir avec 10 victoires sera parfait. Il y a une chance également d'arriver à 11 victoires, ce qui serait génial, si nous pouvons le faire."



"Douze, c'est probablement impossible - cela signifierait passer près d'une douzaine de voitures de la course avec la grille partiellement inversée, mais il ne faut jamais dire jamais à Macao!"

The post Vert, la couleur du WTCR pour Huff, le Roi de Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.