Frédéric Vervisch a décroché le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of France, qui l'a vu remporter la victoire lors de la Course 1 sur le Circuit Pau-Arnos.

Le Belge a réalisé le meilleur tour en 1m19.837s sur son Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou Audi Sport. Un chrono plus rapide que le meilleur temps de la course 2, établi par le vainqueur de la course Jean-Karl Vernay. Le Français a réalisé un temps de 1m20.584s sur sa Hyundai Elantra N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.



Vervisch a remporté la victoire dans la Course 1 après s'être élancé depuis la pole position de la grille partiellement inversée. Il a ajouté une deuxième place dans la Course 2 depuis la 10e place sur la grille pour se hisser à la quatrième place du classement WTCR.

