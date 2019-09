Vervisch, as de l’Endurance et fer de lance d’Audi en WTCR

Frédéric Vervisch va espérer rebondir sur ses belles performances en Endurance pour le retour du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, ce week-end en Chine, après la trêve estivale.

Après avoir remporté les courses de 24 heures à Dubaï et au Nürburgring, Vervisch a signé un troisième succès majeur en Endurance, triomphant au volant d'une Audi R8 LMS aux 10 Heures de Suzuka le mois dernier.



Vervisch, qui court pour Comtoyou Team Audi Sport, est le mieux placé des pilotes Audi avec 136 points en 18 courses.



Son coéquipier Niels Langeveld et le duo Leopard Racing Team Audi Sport composé de Gordon Shedden et Jean-Karl Vernay seront également en action à la WTCR Race of China du 13 au 15 septembre.

