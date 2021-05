Frédéric Vervisch sera l'un des hommes à suivre lors de l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021 sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring le mois prochain.

Vervisch, l'un des quatre pilotes participant au WTCR sur une Audi RS 3 LMS de deuxième génération équipées de Goodyear, est monté quatre fois sur le podium du WTCR sur le circuit allemand long de 25,378 kilomètres.



Il a obtenu les deux premiers podiums de sa carrière en WTCR sur la Norschleife en 2018, avec une troisième place dans la course 2 et une deuxième dans la course 3. La saison suivante, le Belge a décroché deux secondes places dans les Courses 2 et la Course 3.



" Évidemment, j'ai pas mal d'expérience là-bas maintenant ", a déclaré l'as du Comtoyou Racing. "J'y ai roulé avec différentes voitures et nous avons toujours eu de bons résultats. C'est un circuit très difficile, très exigeant et assez particulier mais très excitant."

