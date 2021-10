Frédéric Vervisch prendra le départ de la Course 1 de la WTCR Race of France en pole position au volant de son Audi Sport RS 3 LMS du Team Comtoyou sur le Circuit Pau-Arnos.

Le Belge s’est classé dixième de la session Q2 des qualifications samedi après-midi, ce qui signifie qu’il prendra le départ de la Course 1, dont la grille est partiellement inversée, en tête.



Il sera rejoint sur la première ligne par Thed Björk et sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance. Gabriele Tarquini (Elantra N TCR de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) et Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) se partageront la deuxième ligne, assurant une répartition diversifiée de quatre marques représentées prenant le départ de la course en tête.



Esteban Guerrieri s’est qualifié en sixième position au volant d’une autre Honda d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ce qui entraîne qu’il prendra le départ de la Course 1 depuis la troisième ligne aux côtés d’Yann Ehrlacher, son rival pour le titre WTCR et Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat).



La Course 1 de la WTCR Race of France débutera dimanche à 10h15.

