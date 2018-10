Frédéric Vervish prédit des courses "sensationnelles" en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO à Wuhan ce week-end après des essais libres prometteurs.

Vervisch, auteur de cinq podiums en WTCR OSCARO, a eu l’occasion de découvrir le circuit urbain de 2,984 kilomètres dans des conditions de course lorsqu’il a participé à une manche du Championnat de Chine de F4 ce matin.



Le pilote du Audi Sport Team Comtoyou a ensuite déclaré: «Je tiens à remercier Audi pour l'opportunité offerte. Un circuit en ville est l'endroit où vous avez vraiment besoin d'expérience pour aller vite, et toucher la limite. Bien sûr, nous ne prenons pas les bordures comme nous le faisons normalement, les trajectoires seront un peu différentes. Mais je connais le circuit maintenant, alors j’espère que cela nous aidera pour notre week-end. »



Vervisch a ajouté: «Je sais plus ou moins où les dépassements sont possibles ou impossibles, mais dans une voiture WTCR, tout est possible. Mais c’est une piste où il ya des opportunités, mais rien de secret. La piste est assez large avec quelques lignes droites, il y a donc de quoi faire des courses sensationnelles. "



Vervisch, qui a eu un certain succès en monoplace dans le passé, s'était hissé à la troisième place, avant de rétrograder en fin de course.



«Il me manquait beaucoup de vitesse dans les lignes droites, alors j’ai essayé d’accélérer plus tôt, j’ai un peu perdu l’arrière, je suis sorti un peu large et je suis passé sur la bordure. Ce n’est pas comme avec les voitures de supertourisme où vous pouvez rouler sur un trottoir, car [avec une monoplace], vous frappez avec le sol et je n’avais aucune traction, j’ai frotté le mur de pneu et j’ai perdu du temps, mais pas de dégâts. Puis j'ai ralenti pour avoir quelques tours. J’étais troisième mais c’était perdu alors je n’ai pas inisté. Je pense que j'ai fini 8e. "

