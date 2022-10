Frédéric Vervisch retrouvera des sensations du WTCR - FIA World Touring Car Cup lors de la finale du TCR Europe ce week-end sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Vervisch a remporté quatre victoires en WTCR sur 76 départs au cours de trois campagnes et s'est battu pour le titre en 2021, mais il s'est concentré sur les courses GT cette saison, remportant l'ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring en mai pour Audi Sport Team Phoenix.



Le pilote belge de 36 ans a retrouvé Comtoyou Racing pour l'épreuve du TCR Europe, l'équipe belge ayant pour objectif de remporter le titre par équipe et de guider Franco Girolami - frère de Néstor Girolami, le pilote WTCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport propulsée par Honda - vers la couronne des pilotes.



Les qualifications à Barcelone débutent à 9h45 CET aujourd'hui (samedi), suivies de la Course 1 à 14h05. Le départ de la course 2, décisive pour la saison, est prévu à 12h05 dimanche.

Ad

WTCR Discovery Sports Events va développer un nouveau format, et se tourne vers l’avenir 14/10/2022 À 10:48

WTCR La FIA va réévaluer la compétitions en World Touring Car 14/10/2022 À 10:38