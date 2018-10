Vervisch remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy après une bataille épique avec Shedden

Frédéric Vervisch a raté de peu une première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO lors de la course 3 sur la WTCR Race of China-Wuhan, mais a au moins décroché le TAG Heuer Best Lap Trophy au cours d'une fantastique bataille avec le futur vainqueur Gordon Shedden.

Le pilote de l'Audi Sport Team Comtoyou a hérité de la deuxième place de son coéquipier Denis Dupont lorsque le Belge a percuté la pile de pneus à l'intérieur de la chicane, puis a poursuivi Shedden pour la victoire après une brève interruption de la voiture de sécurité. Son meilleur tour en 1m23,990s a été suffisant pour remporter leTAG Heuer Best Lap Trophy.



Sa performance était quatre dixièmes plus rapide que le record de la course 1 de Jean-Karl Vernay, que le pilote de l’équipe Audi Sport Leopard Lukoil a signé samedi. Les deux hommes étaient également plus rapides que Mehdi Bennani, vainqueur de la course 2 sur la grille inversée, au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR de Sébastien Loeb Racing.



Globalement, Vervisch a obtenu de bons résultats sur le Wuhan International Street Circuit, ajoutant une cinquième place dans la course 1 et une neuvième dans la course 2 à sa deuxième place dans la course 3.

