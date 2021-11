Frédéric Vervisch a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy pour le deuxième week-end consécutif lors de la WTCR Race of Italy, signant une nouvelle performance d'exception au volant de son Audi Sport RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou.

Le Belge a réalisé le meilleur tour de la course 2, en 1m51.459s. Il a été plus rapide que son équipier Tom Coronel, qui a réalisé le meilleur tour de la course 1 en 1m51.969s, ce qui lui a permis de décrocher la deuxième place, son meilleur résultat de la saison.



Vervisch a terminé deuxième de la course 2 après une sixième place dans la course 1, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement provisoire alors qu'il ne reste que la WTCR Race of Russia à disputer cette année. Il pointe à 35 points de Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, qui a remporté la course 2 à Adria.

