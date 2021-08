Frédéric Frédéric Vervisch a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Hungary après avoir réalisé le meilleur tour dans les deux courses au Hungaroring.

Le pilote du Comtoyou Team Audi Sport a réalisé son meilleur tour en 1m53.904s dans la course 1, ce qui lui a permis de remporter le Trophée. Il s'est à nouveau montré le plus rapide dans la Course 2, même si son tour en 1m54.036s au volant de son Audi RS 3 LMS était plus lent que celui de la Course 1.



Cette récompense vient couronner un excellent week-end pour le Belge, qui s'est classé deuxième dans la course 1 derrière son camarade de l'équipe Comtoyou et futur vainqueur Gilles Magnus, avant d'être relégué à la quatrième place dans le dernier tour. Mais il a compensé cette déception en passant de la neuvième place sur la grille de départ de la Course 2 à la troisième place au premier virage, pour s'assurer un podium.



"La course 2 a été un méga résultat pour nous", a déclaré Vervisch. "En partant 9e, j'ai choisi le côté droit dans le premier virage, ce qui m'a beaucoup aidé et nous a permis de remonter."



"J'ai essayé de suivre Santiago Urrutia et Néstor Girolami devant moi, j'ai fait tout ce que je pouvais et j'avais honnêtement un meilleur rythme que dans la course 1, c'est donc positif. Mais doubler était très difficile sans toucher ou pousser quelqu'un."



"Je suis donc très, très heureux de la 3e place et je dois remercier mon équipe Comtoyou et Audi pour cette voiture, et je voudrais aussi féliciter Gilles Magnus pour la deuxième victoire de l'équipe, de la voiture dans la Course 1. Le team a fait un méga boulot, j'espère donc que nous pourrons continuer comme ça."

WTCR Flash WTCR Course 2 : Urrutia s’impose, frustration pour Huff IL Y A 4 HEURES

WTCR Flash WTCR Course 1 : Magnus signe sa première victoire en WTCR IL Y A 7 HEURES