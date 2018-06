Vervisch se défend après les critiques de Guerrieri suite à leur accrochage en WTCR

Un Guerrieri assez énervé avait qualifié la manoeuvre de Vervisch de celle d’un « amateur » après que le pilote argentin a tapé le rail.

Mais, s’exprimant après la course de Vila Real, le pilote du Audi Sport Team Comtoyou, Vervisch, a expliqué qu’il était en train d’essayer d’éviter un carambolage similaire à celui qui a marqué le départ de la course 1, après un contact entre plusieurs voitures devant lui.

« Mon équipier était en train de traverser [la piste] et je pensais, comme hier, qu’il y aurait une bousculade et j’ai essayé de passer au travers et pour cela, j’ai eu un drive-through », a commenté le pilote belge, déjà auteur d’un podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup. « Je ne suis pas d’accord avec cette décision car après [ce qui s’est passé dans la course 1], on sait que parfois on ne peut pas [s’arrêter], on doit éviter les choses. Et en essayant d’éviter j’ai touché quelqu’un de l’arrière [mais] c’était de la malchance. C’était un contact assez dur et je pensais que j’avais eu des dégâts mais j’ai regardé la voiture et je n’ai rien vu. »

Guerrieri, qui avait avant cela terminé deuxième de la course 1, a déclaré : « Malheureusement, dans la course 2, Frédéric Vervisch a effectué une manoeuvre d’amateur et il m’a juste poussé dans le mur. La voiture a eu des dégâts trop compliqués à réparer sans enfreindre la règle du parc fermé et cela m’a contraint à m’élancer du fond de la grille pour la course 3. A partir de là, il n’était pas possible de remonter. »

Vervisch a terminé la course 3 à la sixième place alors que Guerrieri a conclu au 13e rang.

