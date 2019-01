Vervisch, vainqueur en WTCR, est aussi un homme de 24 heures

56 jours après son premier succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Frédéric Vervisch a célébré un nouveau succès, cette fois lors des 24 Heures de Dubaï.

Après 607 tours de course, l’Audi R8 LMS GT3 de Car Collection Motorsport que Vervisch a partagée avec ses coéquipiers Dimitri Parhofer, Christopher Haase et Rik Breukers, a remporté la victoire avec un tour d’avance sur une autre Audi alignée par la structure belge WRT, l'équipe derrière l'Audi Sport Leopard Lukoil Team en WTCR / OSCARO.



Chris Reinke, responsable de la compétition clients chez Audi Sport, a déclaré: «Nos sincères félicitations à nos équipes clients, Car Collection Motorsport et MS7 de WRT, pour ce succès remarquable à Dubaï.»



Vervisch a remporté la deuxième course du WTCR à Macao le 18 novembre 2018. Le Belge pilotait une Audi Sport Team Comtoyou RS 3 LMS.



Photo: Gruppe C Photography

