Vervisch veut éviter l’excès de confiance en WTCR

Frédéric Vervisch veut éviter l'excès de confiance lorsque le Suzuka Circuit East Course accueillera la WTCR JCVKENWOOD Race of Japan ce week-end.

Vervisch est considéré comme un expert de Suzuka, s'étant imposé sur ce circuit lors de la course GT de 10 Heures en août. Bien que cette épreuve ait eu lieu sur le circuit entier, ce dernier comprend la quasi-totalité de l'East Course, un seul virage y faisant exception. Le Belge a donc potentiellement l'avantage sur ses rivaux.



“Je ne vais pas faire d'excès de confiance,” déclare le pilote Comtoyou Team Audi Sport. “J'ai couru à Suzuka avant l'an dernier, et cela m'a donné un avantage dans les premiers tours ; cependant, il y avait en fait des vibreurs que je ne pouvais pas prendre avec [l'Audi] R8, mais il fallait les prendre avec [l'Audi RS 3 LMS] TCR. Cela m'a pris trop longtemps pour m'en rendre compte. Connaître le circuit n'est pas toujours un avantage, même si je sais évidemment à quoi m'attendre. Le plus important, c'est la lancée. Quand on a de bons résultats, ça aide à être positif.”



Vervisch fait partie des six pilotes Audi en action à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. Le Néerlandais Niels Langeveld complète le line-up Comtoyou Team Audi Sport, tandis que Gordon Shedden et Jean-Karl Vernay courent pour Leopard Racing Team Audi Sport. Enfin, les wild-cards japonaises, Ritomo Miyata et Ryuichiro Tomita, représentent Audi Team Hitotsuyama.

