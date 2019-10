Vervisch vise le top 5 du WTCR

Frédéric Vervisch veut conclure une “meilleure” saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans le top 5 final.

Vervisch a pris la neuvième place du classement général de la première saison en 2018 et occupe la même position à l'aube de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, qui aura lieu à la fin du mois.



Alors qu'il reste neuf courses au programme, le pilote belge est à 37 points du top 5 avec Comtoyou Team Audi Sport.



“C'est très serré,” déclare Vervisch, vainqueur de deux courses en WTCR / OSCARO au volant d'une Audi RS 3 LMS. “Si nous parvenons à faire les choses comme il faut, nous avons une chance d'intégrer le top 5, et la troisième place serait le meilleur résultat possible, mais très difficile à atteindre.”



Bien que Vervisch se rende à Suzuka après des week-ends frustrants au Portugal et en China, il a de nombreuses raisons d'être positif. “La saison se passe mieux que l'an dernier. La saison dernière, nous n'avons obtenu de résultats qu'à partir du Nürburgring, mais cette année, nous avons eu une pole position et une victoire avant de nous y rendre. C'est donc assurément mieux.”



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan aura lieu du 25 au 27 octobre.

