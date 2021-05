Deux modèles de voitures TCR qui seront en piste lors de l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring se sont imposées à l'occasion du meeting inaugural du TCR Europe sur le Slovakia Ring ce week-end.

Mikel Azcona a remporté la course 1 du samedi au volant d'une CUPRA Leon Competición. Mehdi Bennani a résisté à la pression du même Azcona dans les derniers tours de la course 2 pour remporter la victoire le dimanche au volant d'une Hyundai Elantra N TCR.



Alors qu'Azcona a démontré la compétitivité de la CUPRA Leon Competición en gagnant la WTCR of Spain la saison dernière, la nouvelle Elantra N TCR de Hyundai pour 2021 n'avait pas encore fait ses preuves.



"Je suis très heureux de commencer la saison avec une telle victoire", a déclaré Azcona, s'attaquera à un programme en TCR Europe, série vivier de talents, parallèlement à sa campagne principale en WTCR cette saison. "Le secret de mon résultat a été le départ - j'ai eu un très bon envol et j'ai pu prendre la ligne intérieure pour le premier virage. Dans les virages suivants, j'ai essayé d'attaquer autant que possible et j'ai pu creuser l'écart."



Nicolas Baert a terminé la Course 1 en deuxième position pour le Comtoyou Racing au volant d'une Audi RS 3 LMS de première génération, Dániel Nagy se classant troisième sur une CUPRA Leon Competición alignée par le Zengő Motorsport. Tom Coronel a qualifié son Audi Comtoyou en pole position mais a chuté à la cinquième place à l'arrivée.



Azcona a impressionné en passant de la neuvième à la deuxième place dans la course 2, derrière Bennani. Franco Girolami, frère du multiple vainqueur de course WTCR Néstor Girolami, a impressionné en prenant la troisième place sur une Honda Civic Type R TCR de l'équipe PSS.



Bennani, un des animateurs du WTCR dans le passé et vainqueur du titre TCR Europe la saison dernière, a déclaré : "C'est vraiment agréable d'être de retour sur la plus haute marche du podium, surtout pour la première sortie de la voiture car elle est toute neuve. Ce n'était pas facile, car nous devions encore gérer les réglages de la voiture. Nous avons beaucoup progressé entre les EL1, EL2 et les qualifications. À la fin, nous avions vraiment un bon rythme ; je pouvais voir qu'Azcona était plus rapide dans certaines parties et que j'étais légèrement meilleur dans d'autres parties. J'étais à fond, à 100 % dans certaines parties et parfois j'avais beaucoup de survirage, mais c'est la course. Je voulais ce résultat pour Hyundai car ils m'ont choisi pour les aider à développer la voiture. Nous l'avons fait et je suis très heureux pour eux. "



La saison 2021 du WTCR doit débuter sur les 25,378 kilomètres de la Nürburgring Nordschleife du 3 au 5 juin.

