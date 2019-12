Voici la #WTCR2019SUPERGRID

La #WTCR2019SUPERGRID célèbre le fait que sur les 26 pilotes titulaires, sept ont remporté un total de 14 championnats du monde FIA, tandis que les autres se partagent 29 titres majeurs. Voici un rappel à l'aube de la WTCR Race of Malaysia, rendez-vous décisif de la saison.

L'ancien pilote de Formule 1Gabriele Tarquiniporte le numéro 1 sur sa BRC Hyundai N Squadra Corse i30 N TCR, ayant remporté le titre inaugural de WTCR / OSCARO la saison dernière. Il a triomphé lors de la seconde course de l'année au Maroc, avec un autre succès lorsqu'il a battu son coéquipier, le héros local Norbert Michelisz, lors de la troisième manche en Hongrie.



Après avoir manqué le titre WTCR / OSCARO 2018 pour trois points dans une bataille à sept, le quadruple champion du mondeYvan Mullera adopté une Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR développée par la compagnie chinoise Geely Group Motorsport. Il a remporté ses premières victoires de la saison quand Lynk & Co jouait à domicile, en septembre, devenant candidat au titre.



Thed Björképaule Muller chez Cyan Racing Lynk & Co et a lancé sa quête d'un deuxième titre mondial FIA en offrant à Lynk & Co une victoire historique au Maroc. Il s'est imposé à deux reprises lors de la WTCR Race of Netherlands, en mai.



Rob Huff(SLR VW Motorsport Golf GTI TCR), champion WTCC 2012, est l'un des 12 vainqueurs 2018 à être restés en 2019, sur 15. Après un début d'année difficile, le Britannique a mené en Slovaquie et est monté sur le podium pour la première fois de la saison au Japon. Par ailleurs, il s'est qualifié en pole position pour la première course de TCR Malaisie à Sepang en janvier.



Après avoir été contraint de manquer la WTCR Race of Macau pour tenter (sans succès) de remporter la Coupe du monde GT de la FIA pour la deuxième fois d'affilée,Augusto Farfus(BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) est de retour en WTCR / OSCARO à Sepang et espère monter de nouveau sur le podium.



Double champion FIA World Rallycross,Johan Kristoffersson(SLR Volkswagen) a remporté une deuxième victoire en WTCR, lors de la troisième course japonaise, fin octobre. Il a ensuite été le mieux placé de ceux qui découvraient le Circuito da Guia à Macao le mois dernier.



Comme Kristoffersson, le triple champion WTCCAndy Priaulx(Cyan Performance Lynk & Co) a découvert le WTCR début 2019, mais a quitté Macao avec à son palmarès une victoire longtemps attendue après avoir impressionné en Chine et au Japon.



Vainqueur de la Course 1 à Marrakech,Esteban Guerrieri(ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR) était en tête du classement général après la première épreuve en Hongrie ainsi qu'après sa victoire en Course 2 à Zandvoort. Leader à la trêve estivale, l'Argentin a rétrogradé à la deuxième place suite à un week-end frustrant à Ningbo. Mais il a parfaitement rebondi au Japon en remportant la Course 1 et en concluant le week-end comme TAG Heuer Meilleur Pilote. Il est deuxième au championnat avant la WTCR Race of Malaysia, neuf points derrièreNorbert Michelisz.



Courant pour BRC Hyundai N Squadra Corse, Michelisz a ajouté des victoires en Chine et au Japon à celles remportées en Allemagne et au Portugal depuis le début de l'année ; il s'est battu pour le titre WTCC en 2017.



Jean-Karl Vernay(Leopard Racing Team Audi Sport) espérait remporter sa première victoire 2019 en Hongrie, en pole position pour la Course 2 à grille inversée, mais un problème d'embrayage l'a empêché de prendre un bon départ et le Français a dû se contenter de la deuxième place devant l'impressionnant débutantDaniel Haglöf(PWR Racing), qui reprend le volant de sa CUPRA TCR après l'avoir cédé à Robert Dahlgren à Macao, où Vernay a enfin fait son retour sur le podium. De plus, il a fini deux fois cinquième lorsque le TCR International Series s'est rendu à Sepang en 2016.



Le coéquipier de VernayGordon Sheddenet les pilotes Comtoyou RacingNiels LangeveldetFrédéric Vervischcomplètent le line-up Audi ; Vervisch s'était imposé en Slovaquie grâce à une impressionnante remontée depuis la neuvième place sur la grille et est monté sur le podium deux fois en Allemagne. Pour sa première saison en WTCR / OSCARO, Langeveld a signé son premier podium au Japon. Shedden a gagné une fois la saison dernière et fera tout pour récidiver à Sepang, n'ayant pu prendre le départ des courses à Macao en raison des dégâts engendrés par un accident en qualifications.



Un certain nombre de jeunes pilotes enthousiasmants ont bousculé l'ordre établi en 2019. Parmi eux, l'on retrouveMikel Azcona, qui a rejoint le WTCR en tant que champion TCR Europe pour piloter une CUPRA de l'écurie PWR, et son grand rival de ces dernières saisons,Attila Tassi(KCMG), âgé de 20 ans, qui court avec une Honda. Vila Real était une terre inconnue pour eux deux en juillet dernier, mais Tassi a signé la DHL Pole Position pour la Course 3, tandis qu'Azcona a remporté sa première victoire en Course 2. Meilleur rookie au classement général, Azcona est à nouveau monté sur le podium en Chine, où Tassi obtenu son bilan comptable le plus élevé de la saison.



Kevin Ceccon(Team Mulsanne) etYann Ehrlacher(Cyan Performance Lynk & Co) ont déjà gagné en WTCR, mais à 26 ans et 23 ans respectivement, ils font aussi partie d'une liste de talentueux jeunes loups parmi lesquels on retrouve égalementAurélien Panis, qui a rejoint le camp CUPRA pour 2019 avec Comtoyou Team DHL CUPRA Racing et a signé le meilleur tour de la Course 1 en Chine. Ancien pilote en monoplace, Ceccon (qui a couru à Sepang en GP2 en 2013) est monté sur le podium à deux reprises à Macao, tandis qu'Ehrlacher a mené et était le TAG Heuer Meilleur pilote à Vila Real.



Tom Coronel, qui a participé à une course d'endurance de 12 heures à Sepang en 2009, est associé à Panis chez Comtoyou. Son compatrioteNicky Catsburg(BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) a gagné en World Touring Car Championship par le passé mais n'a pas encore converti sa rapidité évidente en podium cette année.Néstor Girolami(ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda), qui comme Catsburg est nouveau dans le championnat cette année après avoir triomphé en WTCC, a gagné trois fois en WTCC.



Benjamin Leuchtera tiré le meilleur de son expérience sur la Nordschleife pour remporter une émouvante victoire à domicile en Allemagne en juin dernier. Cependant, le pilote SLR Volkswagen sera en terre inconnue à Sepang. Le MarocainMehdi Bennaniest également propulsé par Volkswagen mais a connu une saison 2019 frustrante par rapport à ses attentes, toujours élevées.



Devenu le premier Chinois à marquer des points en WTCR l'an dernier,Ma Qinghuaa continué d'écrire l'Histoire, premier pilote chinois à remporter une épreuve WTCR / OSCARO lorsqu'il a triomphé en Course 3 au Slovakia Ring au volant de sa Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce by Romeo Ferraris. Comme son coéquipier Ceccon, il a couru en GP2 à Sepang.



Tiago Monteiroest dans sa première saison complète depuis sa grave blessure à la tête et au cou, qui a mis un terme à ses espoirs de titre WTCC en 2017. Le Portugais, qui compte un podium à son actif en Formule 1, pilote une Honda Civic Type R TCR pour l'écurie hongkongaise KCMG. Ayant remporté une émouvante victoire à domicile à Vila Real en juillet et évolué aux avant-postes au Japon, Monteiro fait son retour à Sepang, où il a fini 12e et 13e du Grand Prix de Malaisie en 2005 et 2006 respectivement.

