Voici le programme provisoire de la WTCR Race of Malaysia

Le programme provisoire des Races of Malaysia inaugurales, au Sepang International Circuit en décembre prochain, a été publié.

Avec des courses sur quatre roues mais aussi sur deux, les Races of Malaysia seront en premier lieu le théâtre des 8 Heures de Sepang pour les pilotes du FIM Endurance World Championship et de la WTCR Race of Malaysia, super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019.



Voici les principaux événements du programme, qui est joint à cet article :



Mercredi 11 décembre

Essais privés, essais libres et essais de nuit pour les 8 Heures de Sepang



Jeudi 12 décembre

Qualifications et Superpole des 8 Heures de Sepang



Vendredi 13 décembre

Essais libres et qualifications de la WTCR Race of Malaysia, puis track walk pour les fans



Samedi 14 décembre

8 Heures de Sepang à partir de 13h00, heure locale



Dimanche 15 décembre

WTCR Race of Malaysia Course 1, 2 et 3 à 15h15, 18h15 et 20h10, heure locale



Il y aura également des courses de Formule 4 Asie du Sud-Est et de F3 Asie, des pit walks, des séances d'autographes, des cascades et des stands de produits dérivés.



Programme chargé pour Syahrin, star malaisienne du MotoGP

Le héros local Hafizh Syahrin va connaître des Races of Malaysia très chargées. Non seulement le pilote MotoGP de 25 ans va participer aux 8 Heures de Sepang, mais il va aussi faire ses débuts en WTCR / OSCARO en tant que wild-card, au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR du Liqui Moly Team Engstler. Par conséquent, il sera en piste cinq jours d'affilée au Sepang International Circuit.



Cliquezicipour consulter le programme provisoire.



Photo :Sepang International Circuit

