Sous la bannière de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, l'équipe allemande a enregistré un succès retentissant avec Nicky Catsburg lors de la WTCR Race of Slovakia et a également supervisé la progression continue de Luca Engstler au volant de l'une de ses Hyundai i30 N TCR équipées par Goodyear.



L'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team a également permis à Josh Files de faire ses débuts en WTCR, Files étant le Champion TCR Europe 2019, mais aussi à l'adolescent autrichien Nico Gruber.



Lors de la WTCR Race of Aragón le mois dernier, la structure allemande a aussi permis à Mitchell Cheah de revenir dans la série et le pilote malaisien a dûment remboursé la confiance que lui avait accordée l'équipe en marquant des points en WTCR pour la première fois.



"Bien que nous ayons été ravis de remporter notre première victoire avec la Hyundai i30 N TCR en Slovaquie, il y a beaucoup de travail à faire, et nous sommes déterminés à revenir nous battre et à montrer le meilleur d'Engstler Motorsport", a déclaré Franz Engstler, lui-même vainqueur de course en Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, et aujourd'hui à la tête de sa propre équipe en WTCR.



"Nous tenons à remercier Hyundai Motorsport de nous avoir confié sa voiture pour notre première année au plus haut niveau des courses de voitures de tourisme, ainsi que notre sponsor Liqui Moly pour son formidable soutien au cours de cette année incroyablement difficile pour tous".