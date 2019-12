Le pilote wild-card João Paulo de Oliveira a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy de la WTCR Race of Malaysia après avoir signé une convaincante cinquième place en Course 1 lors de la super-finale de Sepang.

Le pilote du KC Motorgroup a signé le meilleur tour en 2'29"887 avec sa Honda Civic Type R TCR, soit le chrono le plus rapide du week-end en course. Les Courses 2 et 3 ont été perturbées par de fortes pluies.



Candidat au titre WTCR / OSCARO, Esteban Guerrieri a réalisé le meilleur tour à la fois lors de la Course 2 à grille inversée, qu'il a également remportée, et en Course 3. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda a réussi un 2'35"452 en Course 2, puis un 2'32"050 à la fin de la Course 3.



Mais à ce stade, l'Argentin ne pouvait que prouver sa rapidité, ayant perdu ses chances de titre après s'être mal tiré d'un duel avec Johan Kristoffersson, qui allait remporter l'épreuve. Guerrieri a subi une perte de puissance, probablement à cause d'un radiateur obstrué, puis sa Honda a recouvré ses capacités pour lui permettre de signer le meilleur tour. Mais il n'a pu finir que 22e, tandis que son rival Norbert Michelisz célébrait le titre.

The post Wild-card en WTCR, de Oliveira remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.