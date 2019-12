Régional de l'étape, Mitchell Cheah estime que les deux séances d'essais réservées aux wild-cards, auxquelles il a participé avec sa Hyundai i30 N TCR, vont lui donner “davantage de confiance” pour la WTCR Race of Malaysia.

Bien que Cheah, 21 ans, jouisse d'une expérience considérable du Sepang International Circuit, il découvre sa voiture du Hyundai Team Engstler, ce qui rend le roulage du début de semaine encore plus important.



“Après nos essais lundi soir et mardi matin, cela se présente très bien et nous allons aborder les essais libres et les qualifications [vendredi] avec davantage de confiance en moi,” déclare Cheah. “Je vais vraiment prendre du plaisir ce week-end, je ne vais pas me mettre trop de pression et je vais vraiment me concentrer.”

The post Wild-card en WTCR, le Malaisien Cheah se montre confiant après les essais appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.