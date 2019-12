Wild-card malaisienne en WTCR, Cheah veut faire des dépassements

Mitchell Cheah compte “gagner autant de places que possible” en course au Sepang International Circuit.

L'une des trois wild-cards locales engagées pour la WTCR Race of Malaysia, celui qui est monté sur le podium en ADAC TCR Allemagne prendra le départ de la Course 1 au 25e rang et espère progresser au volant de sa Hyundai Team Engstler i30 N TCR.



“Je ne m'attendais pas à ce que les qualifications soient si serrées,” déclare Cheah. “J'ai fait de mon mieux, évidemment, mais je pense que cela aurait pu être mieux. Il y avait énormément de gomme sur la piste et je ne me suis pas adapté suffisamment vite pour obtenir un bon rythme de la piste dans de telles conditions. Je n'ai pas piloté à mon plein potentiel, mais maintenant que c'est terminé, je vais étudier ça et voir où nous pouvons progresser. Nous avons clairement le rythme pour nous battre en milieu de peloton, nous allons donc faire de notre mieux pour gagner autant de places que possible dimanche.”

