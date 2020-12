1:Le programme #RaceToCare du WTCR, qui soutient le mouvement #PurposeDriven de la FIA, a permis de récolter 100 000 euros dans la lutte contre la COVID-19 grâce aux dons des pilotes du WTCR et à l'initiative "1 euro par kilomètre" du promoteur Eurosport Events.



2 :Norbert Michelisz a attendu 271 jours pour commencer la défense de cette couronne WTCR en raison du report du début de la saison 2020.



3 :Au total, 64 jours se sont écoulés entre le début de la première séance d'essais libres de la WTCR Race of Belgium le 12 septembre et le drapeau à damiers agité à l'issue de la WTCR Race of Aragón le 15 novembre, qui clôturait la saison.



4 :Onze pilotes ont pris le départ de la WTCR Race of Aragón, course décisive pour la saison, encore mathématiquement en lice pour le titre.



5 :Yann Ehrlacher, qui a finalement remporté le titre, est devenu à 24 ans le plus jeune champion du monde des voitures de tourisme de la FIA de l'histoire. José María López et Andy Priaulx avaient tous deux 31 ans lorsqu'ils ont remporté le titre, tandis que Sebastian Vettel reste le plus jeune champion du monde de la FIA à 23 ans.



6 :Le circuit de Zolder a été le plus court du calendrier WTCR 2020 avec 4,0 kilomètres, tandis que la légendaire Nürburgring Nordschleife a été le plus long avec 25,378 kilomètres.



7 :Seule la Nürburgring Nordschleife compte plus de virages (64) que le circuit de 22 virages utilisé pour la WTCR Race of Aragón.



8 :Tous les pilotes du WTCR ont été équipés de pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport dans le cadre d'un nouvel accord pour la saison 2020.



9 :Tom Coronel a commencé la saison 2020 en visant 500 départs en voiture de tourisme, une étape qu'il a pu franchir avant la fin de la saison.



10 :Aucun pilote n'a remporté plus d'une fois une course de WTCR en Slovaquie, avec neuf vainqueurs différents depuis la première WTCR Race of Slovakia en 2018.



11 :La Honda Civic Type R Limited Edition a été la nouvelle voiture officielle de sécurité du WTCR pour 2020.



12 :Sur les 29 pilotes qui ont participé au WTCR en 2020, 13 étaient âgés de 25 ans ou moins, dont trois pilotes de moins de 20 ans.



13 :Tom Coronel a changé son numéro de course de 50 en 2019 à 31 pour 2020 afin de marquer le nombre de saisons qu'il a disputé en compétition.



14 :Mikel Azcona a effectué 34 dépassements lors de la WTCR Race of Slovakia.



15 :La France, avec cinq pilote,s a connu la plus forte représentation de pilotes lors d'une seule épreuve, suivie de la Hongrie avec quatre et de l'Argentine avec trois.



16 :Sept marques différentes étaient représentées sur la grille de départ du WTCR en 2020.



17 :Le FIA World Touring Car racing est revenu en Belgique pour la première fois depuis 2014 et en Espagne pour la première fois depuis 2012 au cours de la saison 2020.



18 :Six pilotes ont participé au nouveau prix WTCR Rookie Award pour 2020, destiné aux pilotes ayant participé à un maximum de deux épreuves WTCR/WTCC et âgés de 23 ans ou moins avant 2020.



19 :Parallèlement, le trophée WTCR pour les coureurs indépendants, également nouveau pour 2020, a attiré huit inscriptions.



20 :Sur les 11 pilotes ayant remporté des courses WTCR en 2020, seuls Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri ont gagné plus d'une fois.