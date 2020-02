La légendaire Nordschleife du Nürburgring continuera d'accueillir la manche allemande du WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020, challenge ultime pour les pilotes et leurs voitures. En voici les détails clés.

Quand :20-23 mai 2020

Où :Nürburg, Allemagne

Longueur du circuit :25,378 kilomètres



Distance Course 1 :3 tours (76,134 kilomètres)

Distance Course 2 :3 tours (76,134 kilomètres)

Distance Course 3 :3 tours (76,134 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :Thed Björk (Hyundai i30 N TCR)

8'55"085 (170,7 km/h), 11/05/18

Record du tour WTCR (course) :Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS)

8'59"076 (169,4 km/h), 12/05/18



En 100 mots...Le circuit allemand accueillant le WTCR propose un challenge inégalé avec ses 25,378 kilomètres pour un total de 64 virages à couper le souffle et la météo changeante des monts de l'Eifel. La Nordschleife du Nürburgring a ouvert ses portes en 1927 et a accueilli le Grand Prix d'Allemagne jusqu'à l'accident quasi fatal de Niki Lauda en 1976 ; elle a rejoint le calendrier du FIA World Touring Car Championship de 2015 à 2017, le même week-end que l'ADAC Zurich 24h Rennen. Le WTCR a pris le relais en 2018 avec encore plus d'action : Yvan Muller, Esteban Guerrieri et Thed Björk se sont partagé les victoires. Guerrieri a triomphé de nouveau en 2019 aux côtés de Johan Kristoffersson et du héros local Benjamin Leuchter.



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Course 3 :Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018 :

Course 1 :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



Fuseau horaire :GMT +2

Aéroport :Aéroport Konrad-Adenauer de Cologne/Bonn (à 97 kilomètres)

Où loger :Nürburg, ou les communes environnantes

The post WTCR 2020 : présentation de la Race of Germany appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.