La saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup commencera à Marrakech (Maroc) début avril. Voici ce qu'il faut savoir sur le premier rendez-vous de la saison à venir.

Manches :1-3 sur 30

Quand :3-5 avril 2020

Où :Circuit Moulay El Hassan, Marrakech

Longueur du circuit :2,971 kilomètres



Distance Course 1 :18 tours (53,478 kilomètres)

Distance Course 2 :18 tours (53,478 kilomètres)

Distance Course 3 :21 tours (62,391 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 1'24"316s (126,8 km/h), 08/04/18

Record du tour WTCR (course) :Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 1'26"150 (124,1 km/h), 08/04/18



En 100 mots...Circuit urbain devenu piste permanente en 2016, le Circuit Moulay El Hassan se trouve au coeur de l'animé district hôtelier de Marrakech. Construit selon les standards de sécurité Grade II de la FIA, ce tracé est l'oeuvre de la célèbre agence d'architecture de Hermann Tilke et donne une vue impressionnante sur l'Atlas et les remparts de Marrakech. Mais avec un tour de seulement 2,971 kilomètres (à comparer aux 4,545 kilomètres précédents) et de nombreux virages serrés où le mur n'est jamais loin, les pilotes WTCR n'auront pas le temps de profiter du paysage, ce qui était certainement le cas lorsque Marrakech a accueilli le WTCR pour la première fois, en avril 2018.



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Course 3 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

2018 :

Course 1 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



Fuseau horaire :GMT +1

Aéroport :Aéroport de Marrakech Menara (à huit kilomètres)

Où loger :Le quartier de l’Agdal, Marrakech

The post WTCR 2020 : présentation de la Race of Morocco appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.