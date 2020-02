WTCR 2020 : présentation de la Race of Slovakia

Le Slovakia Ring reste au calendrier du WTCR – FIA World Touring Car Cup, troisième manche de la saison 2020. En voici les détails clés.

Quand :5-7 juin

Où :Orechová Potôň, Slovaquie

Longueur du circuit :5,922 kilomètres



Distance Course 1 :9 tours (53,114 kilomètres)

Distance Course 2 :9 tours (53,114 kilomètres)

Distance Course 3 :11 tours (64,958 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

2'09"312 (164,80 km/h), 14/07/18

Record du tour WTCR (course) :

Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

2'11"061 (162,60 km/h), 14/07/18



En 100 mots.... Ouvert en 2010 et situé 40 kilomètres à l'est de la capitale Bratislava, le Slovakia Ring a accueilli le FIA World Touring Car Championship cinq fois à partir de 2012. Sa nature technique, avec des variations de vitesse, du dénivelé et divers virages, le rend populaire auprès des pilotes mais aussi des fans, qui sont des dizaines de milliers à venir chaque saison. Décrit par le premier champion WTCR, Gabriele Tarquini, comme “l'un des meilleurs circuits en Europe”, il inclut notamment un virage 2 abordé à 200 km/h, ce qui requiert un grand courage. Néstor Girolami, Frédéric Vervisch et Ma Qing Hua étaient les vainqueurs en 2019. Comme en 2018, on y retrouvera également le FIA European Truck Racing Championship.



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Course 2 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 :Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

2018 :

Course 1 :Pepe Oriola (ESP) CUPRA TCR

Course 2 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Course 3 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR



Fuseau horaire :GMT +2

Aéroport :Aéroport M. R. Štefánik à Bratislava (à 41 kilomètres), aéroport de Vienne-Schwechat (à 103 kilomètres)

Où loger :Bratislava (à 36 kilomètres)

