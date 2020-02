WTCR 2020 : présentation de la Race of Spain

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup se rendra en Espagne pour la première fois en 2020, avec le MotorLand Aragón comme hôte. Voici des informations utiles à ce sujet.

Quand :3-5 juillet

Où :MotorLand Aragón, Alcañiz, Espagne

Longueur du circuit :5,345 kilomètres



Distance Course 1 :10 tours (53,450 kilomètres)

Distance Course 2 :12 tours (64,140 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :Néant

Record du tour WTCR (course) :Néant



En 100 mots…Le MotorLand Aragón, près d'Alcañiz dans le nord-est de l'Espagne, accueillera la WTCR Race of Spain inaugurale en 2020. Malgré un immense enthousiasme pour la piste urbaine du Circuito Guadalope à partir de 1965, cela n'a duré que jusqu'en 2003 en raison des exigences sécuritaires toujours plus élevées et des difficultés à organiser des événements de haut niveau ; c'est ce qui a mené à la conception du projet MotorLand Aragón. L'ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa a collaboré avec le designer renommé Hermann Tilke pour le tracé de la piste, qui a été inaugurée en septembre 2009 et accueille le Gran Premio de Aragón de MotoGP depuis 2010, attirant régulièrement 100 000 fans.



L'avis de l'expert Mikel Azcona, vainqueur espagnol en WTCR

“C'est vraiment génial que le WTCR vienne dans mon pays, chez moi. Aragon est l'un des circuits que je connais vraiment bien. J'y ai piloté une voiture de tourisme pour la première fois avec une Renault Clio en 2011, donc je connais vraiment bien ce circuit. Il est à deux heures de chez moi et je suis vraiment content de pouvoir dire que je vais y courir pour les trois prochaines années. Parce que c'est mon pays et mon circuit à domicile, je pense vraiment que nous pouvons faire un bon week-end ici. C'est également un endroit où ma famille, mes amis et mes sponsors peuvent venir car ce n'est pas compliqué pour eux. C'est un bon circuit et l'ambiance y est toujours bonne. J'ai fait beaucoup de courses à Aragon en championnat d'Espagne. C'est une piste vraiment sympa car elle est si large qu'il y a beaucoup de dépassements et de trajectoires différentes. Il y a beaucoup de batailles et ce sera vraiment fun pour les spectateurs."



Fuseau horaire :GMT +2

Aéroport :Saragosse (à 120 kilomètres)

Où loger :Alcañiz

